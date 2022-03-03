Лондонська фондова біржа (LSE) призупинила торги акціями ще 27 компаній, що тісно пов’язані з Росією. Про це пише британське видання Financial Times.

Перед відкриттям ринку в четвер LSE заявила, що негайно припиняє торги більш як двома десятками компаній, включаючи En+, Сбербанк, Газпром, Лукойл та Полюс. Зазначається, що це сталося “через події в Україні”.

FTSE Russell, дочірня компанія LSE, яка ліцензує та продає індекси фондового ринку, заявила, що російські акції будуть виключені зі всіх її фондових індексів із вечора п’ятниці.

Читайте Російський Сбербанк йде з європейського ринку

Американська фінансова компанія MSCI, яка є постачальником акцій, заявила, що виключить російські акції зі своїх індексів ринків, що розвиваються, попередивши, що фондовий ринок країни став “непридатним для інвестицій”.

Зазначається, що торгівля російськими акціями та облігаціями на світових ринках за останній тиждень практично зупинилася, оскільки щодо російських компаній та приватних осіб застосовано шквал санкцій.

Цього тижня Центробанк Росії призупинив торгівлю акціями та деривативами в Москві, а влада також тимчасово заборонила іноземним інвесторам продавати свої російські активи.

– Рівень санкцій тут безпрецедентний та дуже динамічний. Ми тісно взаємодіємо з регулюючими органами та іншими органами влади, щоб бути впевненими, що ми корисні, – сказав Девід Швіммер, виконавчий директор LSE Group.

Проте низка російських акцій, як і раніше, активні на Лондонській біржі за допомогою депозитарних розписок, у тому числі акції продовольчого рітейлера Магніт та виробника стали Євраз, співвласником яких є Роман Абрамович.