Громадяни Росії, які до початку війни РФ проти України вклалися у російську нерухомість, тепер матимуть великі збитки, ліквідувати які, можливо, вже не вдасться. Все через санкції країн Заходу, які російська економіка отримала у зв’язку з повномасштабною війною проти України.

Таку оцінку в інтерв’ю дав російський фінансовий експерт Андрій Мовчан.

– Для того, щоб нерухомість зростала, потрібно, щоб люди заробляли нормально і хотіли її купувати. Уявляєте, яка кількість тисяч людей, можливо, десятків тисяч залишить Росію через цю ситуацію (війни РФ проти України та санкцій Заходу, – Ред.)? Уявляєте скільки людей зараз продаватиме цю нерухомість за будь-якою ціною, щоб не асоціюватися з Росією? Це велика кількість людей. Мені беззупинно телефонують люди останніми днями, і всі мають ті самі питання: як нам правильніше переказати ці гроші, що нам робити для того, щоб виїхати з країни, як нам отримати посвідку на проживання чи громадянство, – сказав Андрій Мовчан.

Фінансовий експерт додав, що через політику керівництва РФ у країні може розпочатися тризначна інфляція.

– Ті, хто вкладав у Росію, вкотре отримають збитки. Великі збитки. І тепер, можливо, вже збитки, які на їхньому поколінні ніяк не виправити, – сказав Андрій Мовчан.

Він додав, що зараз неможливо реально оцінити наслідки санкцій, які Росія отримала через вторгнення в Україну.

– Чи дійдемо ми до карток, чи дійдемо ми до голоду, чи дійдемо ми до дефіциту товару – я не знаю. Але те, що ситуація погіршуватиметься – це безумовно, – сказав Андрій Мовчан.

Російський фінансовий аналітик навів приклад Радянського Союзу, де однією з найкорисніших порад було запасати предмети першої необхідності та харчові продукти.

– Я думаю, що ця порада не зайва і зараз, – сказав він.

Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого деякі країни Заходу ввели безпрецедентні санкції проти фінансових систем і керівництва РФ, щоб послабити і придушити російську економіку, як покарання за найбільшу війну в Європі з часів закінчення Другої світової війни.

Станом на 2 березня більш як 90 компаній відмовилися співпрацювати з Росією у тих чи інших формах. Багато компаній пішло з ринку, якісь обмежили перелік послуг, що надаються Російській Федерації. Цей список компаній продовжує збільшуватися щодня, тим самим послаблюючи російську економіку та рівень життя громадян РФ.

Джерело: Обережно: Собчак

Фото: Andrei Movchan