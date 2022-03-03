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Факти / Світ / Росія

Обкрадають свій народ: банки Росії встановили комісію на покупку іноземної валюти

Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Обкрадають свій народ: банки Росії встановили комісію на покупку іноземної валюти

Банк Росії наказав брокерам стягувати комісію у розмірі 30% із жителів країни, які хочуть придбати євро чи долари.

Відомо, що зміни працюватимуть до скасування.

За словами ЦБ Росії, це необхідно для конкурентної роботи банків та брокерів. Відомо, що банки РФ можуть використовувати спред (різницю між цінами на купівлю та продаж активів) перед операціями.

Нагадаємо, що економіка Росії наразі продовжує пробивати дно. Санкції з боку цивілізованих країн завдають непоправної шкоди загарбникові. 2 березня стало відомо, що Європейський Союз відключив від міжнародної міжбанківської системи SWIFT сім найбільших російських банків. Протягом 10 днів вони мають припинити операції у системі.

Також ЄС заборонив інвестувати у майбутні проєкт під керівництвом Російського фонду та прямими вкладеннями. Під забороною опинилися також продаж, постачання, передача або експорт банкнот у євро до Росії.

Відомо, що платіжні картки, випущені в Росії чи Білорусі, більше не працюватимуть в Україні – це вирішили в Нацбанку. Також заборонили нарахування на картки країн-агресорів.

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Джерело: Интерфакс

Фото: Pixabay

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