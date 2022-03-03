РФ має запровадити воєнний стан – в РНБО назвали дату

У РНБО розповіли, що у Росії мають запровадити воєнний стан з 4 березня.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив в ефірі під час спільного марафону українських телеканалів.

Він додав, що багато росіян, які обіймають посади у РФ, не розуміють, що відбувається в голові у Путіна.

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– Це дані нашої розвідки, що з 4 березня Російська Федерація має дійсно запровадити воєнний стан у своїй країні. Я хочу подивитись, в який спосіб будуть на це реагувати міста Москва, Санкт-Петербург, де набагато більше інтелігенції, яка розуміє, що відбувається на території РФ, – заявив Данілов.

За словами очільника РНБО, нині Путіну вже не вистачає гарматного м’яса

– На сьогодні, якщо у Путіна не вистачає гарматного м’яса, то він може брати тих дітей, яких він буде призивати в армію для того, щоб відправляти сюди, щоб вони потрапляли в нашу м’ясорубку. Я не розумію, навіщо він це робить, – заявив Данілов.