РФ має запровадити воєнний стан – в РНБО назвали дату

У РНБО розповіли, що у Росії мають запровадити воєнний стан з 4 березня.
Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив в ефірі під час спільного марафону українських телеканалів.
Він додав, що багато росіян, які обіймають посади у РФ, не розуміють, що відбувається в голові у Путіна.
– Це дані нашої розвідки, що з 4 березня Російська Федерація має дійсно запровадити воєнний стан у своїй країні. Я хочу подивитись, в який спосіб будуть на це реагувати міста Москва, Санкт-Петербург, де набагато більше інтелігенції, яка розуміє, що відбувається на території РФ, – заявив Данілов.
За словами очільника РНБО, нині Путіну вже не вистачає гарматного м’яса
– На сьогодні, якщо у Путіна не вистачає гарматного м’яса, то він може брати тих дітей, яких він буде призивати в армію для того, щоб відправляти сюди, щоб вони потрапляли в нашу м’ясорубку. Я не розумію, навіщо він це робить, – заявив Данілов.