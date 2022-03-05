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Факти / Світ / Росія

Італія заарештувала вілли Соловйова та Усманова – ЗМІ

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Італія заарештувала вілли Соловйова та Усманова – ЗМІ

В Італії заморозили дві вілли російського олігарха та пропагандиста Володимира Соловйова на озері Комо. Їхню вартість оцінюють у €8 млн.

Операція була проведена військовими спеціального підрозділу Фінансової гвардії в межах заморозки активів громадян Росії, які причетні до військової агресії РФ проти України.

Також в містечку Арцакена на Сардинії заарештовали італійську віллу ще одного російського олігарха Алішера Усманова. Вартість майна становить близько €18 млн.

Нагадаємо, що Усманов – мільярдер, засновник USM Holdings, один із найбагатших бізнесменів Росії та близький союзник Путіна. Соловйов – телеведучий та пропагандист, який також входить до близького оточення президента РФ.

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Раніше через персональні санкції ЄС відеохостинг YouTube заблокував канал Володимира Соловйова.

Канал Соловйов LIVЕ був відомий численними фейками, спотворенням фактів та тотальним порушенням професійної етики. Тепер жителі Європи при переході побачать напис – Цей канал недоступний для перегляду у вашій країні.

Джерело: La Republicca

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