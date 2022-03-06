Борт Уральських авіаліній затримали у Єгипті – санкції у дії

У Єгипті затримали борт Уральських авіаліній, який мав летіти до Москви. Російських туристів повернули до готелів. Поки залишається не зрозумілим, як їх доправлятимуть до РФ.

Такі заходи довелося вжити через санкції західних країн. Борт Уральських авіаліній затриманий у Шарм-еш-Шейху через заявку лізингодавця.

Борт U6 1886 мав вилетіти в суботу в Домодєдово. Проліт російського борту мав пройти над територією Кіпру.

Чому РФ може залишитися без авіації

Одразу ціла низка санкції була направлена ​​на авіацію Росії. Зокрема, США, Канада та країни Європи закрили своє небо для літаків із РФ. Також найбільші компанії, такі як Airbus та Boeing заявили, що відмовляються від поставок літаків у Росії. На додаток, вони не поставлятимуть комплектуючі туди та закривають можливість технічної підтримки для російських бортів.

Потім була новина про те, що лізингові компанії забороняють російським авіакомпаніям використовувати свої літаки. І ця новина пройшла досить тихо, поки не виявилося, що більшість російських літаків – це орендовані борти з Європи.

“Геніальна російська влада” заявила, що націоналізуватиме такі літаки. Але чомусь їм забракло геніальності зрозуміти, що після польоту за кордон літак їм просто не повернуть.

Підсумок такий – росіянам скоро доведеться освоювати піші походи. Адже орендовані літаки використовувати не можна, ті, що є – не буде можливості відремонтувати, побудувати свій борт без закордонних комплектуючих та потужностей – з області фантастики для сучасної РФ.