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Факти / Світ / Росія

Не більше року: чому влада Путіна скоро закінчиться через війну в Україні

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Не більше року: чому влада Путіна скоро закінчиться через війну в Україні

Очільник Кремля Володимир Путін прорахувався, коли вторгся в Україну. Ця помилка може коштувати йому влади.

Про це сказав головний стратег компанії Clocktower Group Марко Папіч.

Папіч переконує, що насамперед Путін ігнорує матеріальні обмеження у своєму нападі на Україну.

Крім того, стратег навів ще кілька аргументів проти російського президента. Зокрема. Путін не врахував шалений опір українців.

Російська армія не вміє вести широкомасштабні бої (зокрема Путін може бити лише по лікарнях та будинках ракетами, а його вояки та танки жодного лісу в України минути не можуть, бо вони або голодні, або палива немає). Україна – складна країна для вторгнення.

В результаті це може призвести до краху кремлівського диктатора. Папіч вважає, що путінський режим може впаде протягом найближчих 12 місяців.

– Події в Україні жахливі, але водночас обнадійливі. Ми бачимо народження нової національної ідентичності, самосвідомої нації, — заявив стратег компанії Clocktower Group.

Також він не сумнівається втому, що українці зможуть відбити напад Росії.

– Це велика країна Європи з великим потенціалом, — зазначив аналітик.

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Джерело: Bloomberg

Фото: Depositphotos

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