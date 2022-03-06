Армія Російської Федерації наразі перебуває в одному з найгірших станів для проведення бойових дій, бо вони не розуміють, чим мотивована війна проти України.

Про це в ефірі UAразом повідомив головний редактор латиського інтернет-видання The Insider Роман Доброхотов, що спеціалізується на журналістських розслідуваннях.

Він повідомив, що в російської армії закінчуються ресурси для продовження війни.

– Путін використовує всі свої резерви, тому він не може посилити напад будь-чим ще, бо більшість з них вже залучені. Жодного резерву немає, – сказав Доброхотов.

Журналіст заявив, що те, що у російської армії на території України закінчуються харчові продукти та боєприпаси, ще не означає, що вони залишать свою зброю та підуть назад в Росію.

– Це означає, що, по-перше, це буде продовжувати деморалізацію самих солдатів, бо в них від початку не було жодної мотивації щодо цієї війни, вони виконували наказ… це погано забезпечені, погано мотивовані та дезорганізовані солдати. Сподіватись, що з такою армією вдасться ефективно захоплювати міста – не доводиться, – сказав Роман Доброхотов.

Головред The Insider додав, що білоруські військовослужбовці ще менше розуміють, чому вони мали б брати участь у цій війні, особливо враховуючи те, що у бойові дії їх втягує Росія.

– Тому вони абсолютно не мають мотивації (брати участь у війні проти України, – Ред.) і не бажають воювати. Я думаю, що якщо їм почнуть надавати відповідні накази, то буде багато масового саботажу та актів непокори. Ба більше, ми бачимо це і в російських військах в деяких військових частинах, де військові не підкорюються наказам, а також багато відмовників, ми бачимо таку саму картину і серед найманців, яких планувалось залучити до військових дій, – сказав журналіст.

Дивіться інтерактивну онлайн-карту бойових дій війни Росії проти України.

Джерело: UAразом