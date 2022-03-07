Міністерство закордонних справ Японії підвищило рівень попередження про ризик подорожей до Росії, закликавши своїх громадян утриматись від поїздок до цієї країни.

МЗС Японії підвищило рівень попередження про ризик до третього рівня.

Минулого тижня міністерство закордонних справ підвищило рівень попередження для районів Росії вздовж кордону з Україною до найвищого, четвертого рівня, закликавши японських громадян евакуюватись.

Цього разу міністерство зазначило, що члени Європейського союзу та інші країни заборонили російським літакам польоти у своєму повітряному просторі, що було зроблено як один із видів санкцій за вторгнення Росії в Україну.

Зовнішньополітичне відомство закликало громадян Японії розглянути можливість залишити Росію на комерційних рейсах, доки вони ще доступні. Воно також закликало японців не їздити до РФ з жодною метою.

Станом на неділю, за даними міністерства, близько 2,4 тис. японців було зареєстровано у дипломатичних представництвах країни, які перебувають у Росії.

Днем раніше у Держдепартаменті США закликали американців негайно залишити Росію. Там також попросили громадян Сполучених Штатів не їздити до Російської Федерації через неспровокований та необґрунтований напад російських військових на Україну.

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