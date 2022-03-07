Проти Росії через розпочату Кремлем війну проти України запроваджують санкції не лише на рівні держав.
У самій Росії відмовилися працювати низка компаній та корпорацій. Деякі з них призупинили свою роботу або обмежили функціонал своїх сервісів.
Факти ICTV підготували список компаній, які залишили російський ринок або обмежили там свою роботу.
Примітка: виділені компанії додалися до списку станом на 7 березня.
- Ajax Systems – закриває продаж та офіс на території РФ;
- Airbus – призупинила діяльність у Росії;
- AerCap – лізингодавець світової комерційної авіації припинив співпрацю з авіакомпаніями РФ;
- All3Media – зупиняє всі бізнес-переговори з телемовними клієнтами з Росії;
- American Express – призупинила діяльність;
- Apple Pay – повне блокування;
- Apple – повний вихід із ринку;
- Adidas – відмова від роботи зі збірною з футболу;
- Adobe – припинили продаж своїх сервісів у Росії;
- American Express – призупиняє здійснення операцій у РФ та Білорусі;
- Aston Martin – зупинення постачання продукції;
- Audi – виходять із ринку;
- AMD – заборона постачання мікрочипів і незабаром заборона постачання відеокарт;
- Amazon – повний блок всього ритейлу;
- AZAL – призупиняють усі рейси до РФ;
- Binance – криптобіржа обмежила доступ власникам карток банків РФ, які потрапили під санкції;
- British Petrolium – вийшли з Роснафти 20% акцій;
- BBC – відкликання ліцензій на мовлення;
- Bentley – призупинила постачання;
- BMW – закриває заводи, блокує постачання;
- Bolt – вихід із ринку;
- Boeing – вихід з ринку;
- Burberry – припинення доставки онлайн-магазину;
- Buta Airways – призупиняють усі рейси до РФ;
- Cadillac – виходять з ринку;
- Carlsberg – зупиняє експорт та інвестиції до Росії;
- Cannes Festival – блок Росії делегації;
- Canon – призупинив роботу інтернет-магазинів у РФ;
- Cartier – припинення діяльності на території РФ;
- Cex Io – криптомайданчик банить російських користувачів;
- Chanel – закриває 17 магазинів у РФ;
- Chevrolet – виходять із ринку;
- Cinema 4D – не працює програма;
- Cisco Systems Inc. – призупинив усі бізнес-операції у Росії та Білорусі;
- Coursera – освітня платформа зупиняє свою діяльність на території РФ;
- Daimler Truck – призупинила діяльність у РФ, зупинила співпрацю з КАМАЗом;
- Danone – призупинив інвестиційні проєкти;
- Dassault – зупиняє постачання джетів Falcon до Росії;
- Diageo – призупинив постачання алкоголю до Росії;
- Disney – скасування прокату всіх фільмів;
- Dell – вихід з ринку;
- Djinni – сайт пошуку вакансій для IT-сфери більше не працює з бізнесом та користувачами з Росії та Білорусі;
- Dropbox – перестане працювати в країні за кілька днів;
- DHL – вихід з ринку;
- Ducati – призупинила постачання;
- EA Sports – видалить Росію з ігор серії FIFA та NHL;
- eBay – призупинила доставку замовлень до Росії;
- Equinor – розірвала зв’язки з партнерами;
- Eurovision – дискваліфікація;
- Ericsson – вихід з ринку;
- Exxon Mobil – відкликають усіх фахівців із нафтових компаній РФ;
- Etsy – блок усіх балансів на російських рахунках;
- Everton – розірвав контракт з USM, Мегафон та Yota;
- Facebook – бан акаунтів російських кремлівських ЗМІ;
- Fazer – призупиняє експорт до Росії;
- FEDEX – зупиняє всі послуги у Росії та Білорусі;
- Flashscore – відключило можливість дивитися результати турнірів з Росії;
- Formula 1 – розірвала договір на проведення Гран-прі Росії;
- Ford – закриває усі магазини;
- Freelancehunt – заблокувала російських користувачів з можливістю виведення коштів;
- FIFA – дискваліфікація збірної на ЧС та заборона на проведення будь-яких міжнародних матчів у РФ;
- Google – зупинив продаж реклами у РФ;
- Google Pay – частковий блок;
- Google Maps – блок інфо для РФ;
- General Motors – зупиняє експорт;
- H&M – призупиняє продаж у РФ;
- Hermes – тимчасово закривають магазини в РФ;
- Hitachi – зупиняє виробництво РФ і експорт техніки;
- Honda – призупинила постачання;
- HP – заборона ввезення;
- Harley Davidson – припинення постачання;
- IBM – вихід з ринку РФ;
- IKEA – призупиняє роботу магазинів у Росії та Білорусі;
- Inditex (власник бренду Zara) – припиняє торгівлю в Росії, закриває магазини та онлайн-торгівлю;
- Instagram – блокування пропаганди;
- Intel – заборона постачання мікрочипів;
- IPC – паралімпійцям з РФ та Білорусі заборонили виступати на Паралімпіаді;
- ITV Studios – припинила продаж нових ліцензій клієнтам з Росії;
- Jaguar – виходять з ринку;
- Jooble – видалили сервіс та зробили заяву;
- Jysk – тимчасово припиняє роботу в Росії;
- Kering (Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent) – закривають магазини в РФ;
- KONE – призупинив поставки до Росії;
- KUNA – вихід з ринку;
- Lamborghini – призупинила постачання;
- Lego – призупинив постачання своєї продукції магазини Росії;
- Lenovo – вихід з ринку;
- Lexus – призупинив постачання автомобілів до РФ;
- LinkedIn – готуються до повного виходу з країни;
- Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) – закривають магазини в РФ з 6 березня;
- Luding Group – тимчасово зупинив постачання алкоголю до РФ;
- MOK – скасування всіх змагань;
- Mango – тимчасово закриває магазини та онлайн-магазин у країні;
- Mastercard – йде з Росії й призупиняє транзакції;
- Maersk – зупинка поставок в/з Росії – тепер без речей з Ali express та ASOS;
- Marks & Spencer – призупиняють постачання до Росії;
- Mazda – призупинила постачання;
- Mercedes – вихід із країни;
- Megogo – видалення всіх російських фільмів, припиняє свою діяльність у РФ;
- Metro – звільнення 10 тис. працівників;
- Michelin – оголосив про зупинення діяльності у Росії;
- Mitsubishi – звільнення працівників 141 сервісного центру;
- Microsoft – призупиняє продажі товарів та надання послуг у Росії;
- Minecraft – Одна з найпопулярніших відеоігор в історії зникла з російських Google Play і App Store;
- Mobile World Congress – відмова акредитації для делегації з РФ;
- Moody’s – призупиняє комерційну діяльність у Росії;
- NFT – блок коштів користувачів РФ та РБ, переказ їхніх грошей Україні;
- NHL – повний блок для гравців із РФ;
- Netflix – зупинка виробництва РФ серіалів, призупинив роботу в Росії;
- Nike – закривають усі магазини;
- Ninja Sushi – назавжди пішла з Росії.
- Nintendo – заборона на покупки у рублях;
- Nestle – закриває всі 6 фабрик у РФ;
- Nokia – припинить постачання технологічного обладнання для стільникового зв’язку до Росії;
- Nvidia – припиняє продаж своєї продукції на території Росії;
- OneWeb – призупинили всі запуски з Байконура;
- OnlyFans – закриття в країні;
- Oracle – призупиняє роботу у Росії;
- Paysera – блокування;
- Payoneer – призупинила роботу в РФ;
- PayPal – призупинив роботу в Росії;
- Paramount – блок кінопрокату;
- Parimatch – відкликали франшизу;
- Renault – вихід із ринку;
- Revolut – обмежив операції з картами користувачів РФ та Білорусі;
- Play Station – неможливо здійснити оплату;
- Pornhub – заборона доступу до контенту;
- Porsche – вихід із Росії;
- Prada – призупинили продажі в Росії;
- Puma – припинили поставки до Росії, закрили всі магазини;
- PVH (володіє Warner’s, Calvin Klein, Tommy Hilfiger та ін.) – припинила свою роботу;
- Qt Group – заблокував завантаження своїх продуктів із російських IP-адрес;
- Rolls-Royce – припинила постачання двигунів та запчастин для Аерофлоту;
- S&P Dow Jones – видаляє російські акції зі своїх індексів, і позбавляє країну статусу ринку, що розвивається;
- Samsung – призупиняє постачання телефонів та чіпів до РФ;
- Samsung pay – блокування сервісу;
- Siemens – призупинила постачання;
- Simple – один із найбільших постачальників алкоголю в РФ зупинив поставки;
- Sister’s Aroma – закриває франшизу для всіх партнерів із Росії та Білорусі;
- Škoda – призупиняє свою діяльність у Росії;
- Snapchat – аут із додатку в РФ та Білорусі, $15 млн Україні;
- Scania – вихід із РФ;
- Shell – розрив контракту з Газпромом;
- Spotify – призупинив продаж підписки Premium;
- Sony – блок кінопрокату;
- Staropramen, Plzensky Prazdroj, Budejovicky Budvar та Bernard – найбільші виробники пива призупинили постачання в Росію;
- Storytel – призупинив роботу на території Росії;
- Suzuki – зупиняє постачання в РФ авто та мотоциклів;
- Swarovski – призупиняє продажі на території Росії;
- Twitter – не можна реєструвати акаунти громадянам РФ;
- TikTok – призупиняє роботу через закон про “фейки”;
- TotalEnergies – перестала інвестувати у російські проєкти;
- Toyota – звільнення 2 600 співробітників, 4 березня зупиняє виробництво своїх авто в РФ;
- UEFA – скасування фіналу ЛЧ у Пітері, заборона всім клубам на участь у ЛЧ та ЛЕ, розрив контракту з генеральним спонсором Газпромом;
- UPS – повна заборона постачання;
- Universal pictures – блок кінопрокату;
- Valve – закрила для російських користувачів всі основні способи оплати в Steam;
- Visa – йде з Росії й призупиняє транзакції;
- Volvo – виходять із РФ;
- Yandex – виключення акцій компанії з котирувань на NY біржі;
- YIT – призупинив інвестиції на купівлю земельних ділянок та будівництво на території РФ;
- YouTube – блокування сотень каналів РФ та їх монетизації;
- Venice Film Festival – блок офіційної делегації РФ;
- Volkswagen – зупинив виробництво в Росії, постачання до РФ негайно припиняються;
- Warner Bros – скасування всього кінопрокату;
- Webmoney – заборона транзакцій;
- Wolkswagen – виходять із країни;
- YouTube – зупинив продаж реклами в РФ;
- Zoom – відгук ліцензій на розробку ПЗ.