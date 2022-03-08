Це трагічний конфлікт: засновник Telegram Дуров прокоментував війну в Україні

Засновник одного із найвідоміших мессенджерів Telegram Павло Дуров спростував чутки про те, що додаток є небезпечним для українців в умовах війни з РФ.

У своєму зверненні російський програміст заявив, що має українське коріння, а вторгнення путінських військ вглиб території України – це “трагічний конфлікт”.

Павло Дуров також нагадав усім своїм підписникам, що вже довгий час не лише не живе в Росії, а й не залишив там жодних зв’язків чи бізнесу.

Текст звернення Павла Дурова

– Якщо ви стежите за моїми постами, то знаєте, що по маминій лінії я веду свій родовід з Києва. Її дівоче прізвище – українське (Іваненко), і досі у нас багато родичів, які живуть в Україні. Тому цей трагічний конфлікт є особистим як для мене, так і для Telegram.

Деякі люди запитували, чи не є Telegram чимось небезпечнішим для українців, бо я колись жив у Росії. Дозвольте мені розповісти цим людям, як закінчилася моя кар’єра у Росії.

– Дев’ять років тому я був генеральним директором ВКонтакте, найбільшої соціальної мережі у Росії та Україні. 2013 року російська служба безпеки ФСБ зажадала, щоб я надав їм особисті дані українських користувачів ВК, які протестували проти проросійського президента.

Я відмовився виконувати ці вимоги, бо це означало б зрадництво наших українських користувачів. Після цього мене звільнили з компанії, яку я заснував, і був змушений покинути Росію.

– Я втратив свою компанію та свій будинок, але зробив би це знову – без вагань. Я з гордістю посміхаюся, коли читаю свою посаду в ВК від квітня 2014 року, де показані відскановані накази ФСБ і моя фірмова відповідь на них собака в балахоні.

Коли я відмовлявся від цих вимог, особисто для мене ставки були високі. Я все ще жив у Росії, і моя команда та моя стара компанія теж базувалися у цій країні.

– З того часу минуло багато років. Багато що змінилося: я більше не живу в Росії, у мене більше немає ні компаній, ні співробітників. Але одне залишається незмінним – я виступаю за наших користувачів, незважаючи ні на що. Їхнє право на недоторканність приватного життя священне. Зараз більше, ніж будь-коли.

Джерело: Durov’s Channel