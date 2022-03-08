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Факти / Світ / Росія

Хакери зламали сайти російських відомств та розмістили на них антивоєнні зображення

Юля Захарченко редакторка стрічки
Хакери зламали сайти російських відомств та розмістили на них антивоєнні зображення

Хакери зламали сайти декількох російських федеральних відомств та розмістили на них зображення з закликом про припинення війни в Україні, яку розпочав президент РФ Володимир Путін.

Зокрема, йдеться про сайти Мінкульту, Міненерго, Росстату, Роскомнагляду, ФАС, ФСВП. Відповідальність за онлайн-атаку поки що не взяла на себе жодна хакерська група.

Ймовірно хакери хотіли порівняти російський народ, який боїться влади однієї людини, та українців, які без зброї зупиняють голими руками ворожі танки.

Попередні атаки на російські сайти

Це вже не перша хакерська атака на російські сайти та засоби масової інформації. 28 лютого під “гнів хакерів” потрапили ТАСС, Известия, Forbes.ru, Фонтанка та інші ЗМІ.

На всіх онлайн-ресурсах розмістили повідомлення з закликом припинити божевілля, яке влаштував президент Росії Володимир Путін.

Крім того, на сайтах хакери залишили заклик не відправляти синів та чоловіків на вірну смерть.

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Фото: Depositphotos

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