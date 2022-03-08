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Факти / Світ / Росія

Ніхто не бере: зрадниця Поклонська привезла в Україну російську “гумдопомогу”

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Ніхто не бере: зрадниця Поклонська привезла в Україну російську “гумдопомогу”

Скандальна екс-прокурор окупованого Криму, уродженка Луганщини Наталія Поклонська прибула на Херсонщину, щоб нібито передати місцевим мешканцям гуманітарну допомогу.

Про це вона заявила у своєму Telegram-каналі. Спільно з путінськими військами вона “передала” ліки та продукти харчування.

Паралельно Поклонська написала про те, що нібито “націоналісти погрожують розправою місцевому населенню – аж до підпалів будинку, якщо ті приймуть гумдопомогу від Росії”.

Згідно з повідомленнями місцевих українських ЗМІ та Telegram-каналів, мешканці населених пунктів, де зараз перебувають путінські загарбники, масово відмовляються від “братньої допомоги”.

Більше того, на приїзд активної учасниці анексії Криму вже відреагував український бізнесмен Сеяр Куршутов.

Декілька днів поспіль, не боячись озброєного ворога, херсонці масово виходять на акції протесту проти російської агресії.

Із прапорами України в руках вони вигукують гасла Домой!, Херсон – це Україна!, а також відомий вислів про російський корабель.

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