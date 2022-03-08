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Факти / Світ / Росія

У Росії наклав на себе руки топ-менеджер Газпрому

Ілля Нежигай редактор стрічки
газпром

Після початку Росією агресії проти України, а також подальшими жорсткими санкціями з боку Заходу, від нібито самогубства помер топменеджер російської компанії Газпром.

Як пише Нова Газета, мертвим було знайдено заступника генерального директора Єдиного розрахункового центру Газпрому (казначейство компанії) з корпоративної безпеки Олександра Тюлякова. Його тіло виявили у гаражі-прибудові до будинку.

— На місце події ми приїхали майже одночасно з поліцією, яку викликали ті, хто виявив труп… Все, що стосується селища Ленінського, нам одразу повідомляють. Особисто я бачив чоловіка в зашморзі, на підлозі гаража якийсь папірець лежав, – розповів виданню співробітник Слідчого комітету РФ по області.

Російські криміналісти вже працювали, коли приїхали міцні чоловіки на трьох джипах, які представилися службою безпеки Газпрому та виставили поліцію за паркан будинку, пише видання.

Нова Газета зазначає, що це вже другий з початку року суїцид у Ленінському селищі.

30 січня нинішнього року співробітники поліції та СК РФ вже виїжджали до цього селища і теж на самогубство: тоді було знайдено труп 60-річного Леоніда Шульмана, голови транспортної служби Газпром Інвест, якого виявили у ванній кімнаті його власного будинку. На бортику ванни співробітники СК виявили записку, в якій чоловік скаржився на нестерпний біль у нозі, через що нібито й ухвалив рішення про самогубство.

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Зміст записки викликав у слідчих сумнів у її справжності, а ось те, що наприкінці 2021 року СБ Газпрому проводила перевірку у транспортному управлінні своєї дочірньої компанії, дозволило припустити, що справжні причини самогубства можуть бути не пов’язані з болями у зламаній нозі.

Зміст посмертної записки загиблого Тюлякова не розголошується.

Слідчий комітет із Ленінградської області жодних коментарів за фактами двох самогубств не дає.

Водночас із сайтів Газпрому було прибрано фотографії загиблих.

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Джерело: Нова Газета

Фото: Depositphotos

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