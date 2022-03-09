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Факти / Світ / Росія

Армія РФ з початку війни в Україні втратила до 10% військової техніки – CNN

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Армія РФ з початку війни в Україні втратила до 10% військової техніки – CNN

За оцінками США, російські збройні сили з початку війни в Україні втратили від 8 до 10% військового майна.

Про це повідомляє телеканал CNN.

За словами американського чиновника, знайомого з останніми розвідданими, від 8% до 10% російських військових активів, які використовувалися під час вторгнення в Україну, нині знищені чи виведені з ладу.

Техніка, яку  втратила Росія, це: танки, літаки, артилерійські установки та інше військове майно. Це майже вдвічі перевищує втрати, які CNN повідомила минулого тижня. Тоді Росія втратила від 3% до 5% воєнного потенціалу.

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За оцінками США, українські військові втратили такий самий відсоток свого майна.

Сьогодні у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що станом на 9 березня загальні бойові втрати військ РФ становлять: понад 12 тис. осіб (вбитими та полоненими), 317 танків, понад 1000 броньованих машин, майже 50 літаків та 81 гелікоптер. Дані є орієнтовні, адже точно підрахувати кількість неможливо через високу інтенсивність боїв.

Джерело: CNN

Фото: Міноборони

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