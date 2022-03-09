Нуланд: Північний потік-2 – це мертвий шматок металу на дні моря

Проєкт російського газопроводу Північний потік-2 помер, тепер це купа металу на дні моря.

Про це заявила заступник державного секретаря із політичних питань Вікторія Нуланд під час бесіди з американськими законодавцями про енергетичний проєкт Кремля.

– Я думаю, що Північний потік-2 тепер мертвий… Це шматок металу на дні моря, і я не думаю, що він колись відродиться, – сказала вона.

Проєкт російського трубопроводу Північний потік-2, який мав бути прокладений дном Балтійського моря, було зупинено після вторгнення Росії в Україну.

Вікторія Нуланд вважає, що вторгнення Російської Федерації на територію України погасило будь-які надії на те, що багатомільярдне газове підприємство може мати майбутнє.

На початку березня ЗМІ повідомляли, що найближчим часом оператор Північного потоку-2 оголосить про банкрутство.

Джерело: NDTV