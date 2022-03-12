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Факти / Світ / Росія

Армія Росії повністю копіює дії фашистської Німеччини – Кузьмук

Ольга Тищук Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
Армія Росії повністю копіює дії фашистської Німеччини – Кузьмук

Ексміністр оборони України (1996-2001 та 2004-2005) Олександр Кузьмук, який вступив у тероборону ще 21 лютого, побачив у діях армії Росії повний збіг з діями військ фашистської Німеччини.

Про це він розповів в інтерв’ю YouTube-каналу Типовий військкомат.

– Дії російської армії, російського керівництва повністю копіюють дії фашистської Німеччини. Перше: закидати шапками “чисто по-руськи”, друге – спалити все. Розстріляти місцевих жителів, пограбувати, що й відбувається сьогодні. Чим ті закінчили, тим закінчать і ці, – сказав генерал армії.

До тероборони Кузьмук вступив ще 21 лютого, тому що до лав Збройних сил за віком його не могли зарахувати.

 – З того часу я воюю разом із командувачем, і хочу зазначити, що командувач військ територіальної оборони ЗСУ із завданнями справляється впевнено, керує операціями територіальних військ ЗСУ впевнено. Вони організовані, незважаючи на терміни, і чітко та стійко виконують свої завдання, – поділився ексміністр.

Тероборона, за його словами, виконує надважливу функцію – за рахунок цих добровільних формувань вдається не відволікати сили ЗСУ та Нацгвардії від основних бойових завдань:

– Скільки військ було б відірвано від реальних бойових дій. А війська територіальної оборони діють за задумом загальної системи дій Збройних сил України. Це величезна підтримка бойових дій, які ведуть сьогодні наші війська.

Не менш важливу роль, вважає Кузьмук, відіграють і волонтери.

– Волонтери на сьогодні не гірше розбираються у справах, ніж професійні військові. Вони вже навчилися. Тільки зустрічаються з командирами, тільки побачать ситуацію. і вже пішли на роботу. І це не просто харчові продукти, це вже не потрібно, їх треба спрямувати на біженців, а прилади нічного бачення, логістика, амуніція й усе інше. Вони свої завдання знають, вони самостійно формулюють та допомагають ЗС, – сказав генерал-тероборонівець.

Він також підтримав пораду, яку озвучив український прикордонник на адресу російського корабля.

– Наш герой-прикордонник – простий український хлопець. Він проклав курс краще, ніж будь-який флагман. І цим курсом спрямував корабель. І не тільки ювелірним курсом спрямував корабель, а всю цю орду з їхнім ханом, – сказав Кузьмук.

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