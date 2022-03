Наслідки санкцій: з Росії масово емігрують IT-спеціалісти

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну IT-сектор у країни-агресора був найбажанішим місцем роботи. За даними агентства Outside Digital, працювати там хотів кожен третій росіянин.

Хороші умови праці та висока зарплатня – ось, що приваблювало людей. До того ж в IT-сфері можна працювати з будь-якою освітою або ж взагалі без неї.

Проте після 24 лютого ситуація змінилася: на російському кордоні вишиковуються черги з IT-фахівців, що бігли з країни. Після початку розвитку подій на території України, з Росії емігрували тисячі людей.

Серед тих, хто вирушив за кордон першими рейсами, виявились IT-фахівці. Профільні онлайн-чати для емігрантів почали поповнюватися російськими ІТ-спеціалістами. Більше семи тисяч у чаті IT у Вірменії, більше двох тисяч у чаті IT Georgia, а у більш загальних чатах по вакансіях в IT за кордоном та зарплатою у валюті – 10 тис. людей.

У результаті нові емігранти скаржаться, що на популярних напрямках типу Тбілісі та Єревана знайти житло на довгострокову оренду майже неможливо, а місцеві відзначають зростання вартості оренди нерухомості втричі.

Як стверджує економіст Євген Гонтмахер, масова релокація айтішників зовсім не новина, тим більше, що багато іноземних компаній, а також корпорації, афілійовані з іноземними, почали перевозити свої офіси з Росії ще до 24 лютого.

Їхні ж співробітники продовжують їхати і зараз. Гонтмахер такий від’їзд вважає цілком логічним.

– У них є робота, їм допомагають із грошима та квартирою, логічно, що вони їдуть, – стверджує економіст.

Як пояснює директор Товариства захисту інтернету Михайло Климарьов, зовсім не дивно, що перші, хто їдуть з Росії це IT-фахівців. Серед причин є досить банальні: переважно це молоді освічені люди, які працюють віддалено. А ще мають гроші.

Вже через кілька тижнів ясно, що так звана спецоперація в Україні обернеться для економіки Росії катастрофою. Вплинуть на це як санкції Заходу, викликані діями російських військ, а й рішення міжнародних корпорацій.

Лише за останні кілька днів з російського ринку пішли Microsoft, SAP (німецький розробник ERP-систем), Oracle (другий за величиною виробник програмного забезпечення), Cisco Systems Inc (компанія з розробки та продажу мережного обладнання), Atlassian (розробник програмного забезпечення) та інші.

Вихід іноземних компаній з ринку означає початок масштабного використання піратських версій. І якщо користувачі зможуть і потерпіти, то, якість ПЗ для бізнесу може стати критично важливою.

Проте насамперед усі зміни на ринку торкнуться самих айтішників. Догляд закордонних компаній серйозно вплине на кар’єрні можливості у Росії. Почнеться все з того, що багато фахівців просто втратить роботу. Наскільки ринок буде готовий їх прийняти назад, можна буде судити лише згодом.

В результаті IT-галузі в Росії роблять поблажки. Ще 2 березня Володимир Путін підписав указ про підтримку IT-галузі в період так званої спецоперації.

Згідно з документом, російські IT-компанії будуть звільнені від сплати податку на прибуток та перевірок контрольними органами. Співробітники таких компаній (щоправда, за дотримання величезного ряду умов) у віці до 27 років отримають відстрочку від призову на військову службу, а також зможуть взяти пільгову іпотеку.

Незважаючи на те, що експерти відзначають, що заходи підтримки в цілому непогані, проте вони не зможуть стати панацеєю. І точно не зможуть зупинити потік еміграції.