Російська армія зазнає значних втрат у війні проти України. З 24 лютого до 13 березня орієнтовні втрати становлять понад 12 тис. військових з особового складу.
За даними Генерального штабу Збройних сил України, ворог втратив під час бойових дій щонайменше 374 танки та 1 226 бойових броньованих машин.
Втрати російських військ
- особового складу – понад 12 тис. осіб;
- танків ‒ 374 одиниць;
- бойових броньованих машин ‒ 1226 одиниць;
- артилерійських систем – 140 одиниць;
- РСЗВ – 62 одиниць;
- засобів ППО – 34 одиниць;
- літаків – 74 одиниць;
- гелікоптерів – 86 одиниць;
- автомобільної техніки – 600 одиниць;
- кораблів/катерів – 3 одиниць;
- цистерн з ПММ – 60 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7 одиниць.
У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що підрахунок втрат ворога ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, тому російські війська можуть зазнати ще більше втрат у війні проти України.