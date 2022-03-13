Російська армія зазнає значних втрат у війні проти України. З 24 лютого до 13 березня орієнтовні втрати становлять понад 12 тис. військових з особового складу.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, ворог втратив під час бойових дій щонайменше 374 танки та 1 226 бойових броньованих машин.

Втрати російських військ

особового складу – понад 12 тис. осіб;

танків ‒ 374 одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 1226 одиниць;

артилерійських систем – 140 одиниць;

РСЗВ – 62 одиниць;

засобів ППО – 34 одиниць;

літаків – 74 одиниць;

гелікоптерів – 86 одиниць;

автомобільної техніки – 600 одиниць;

кораблів/катерів – 3 одиниць;

цистерн з ПММ – 60 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7 одиниць.

У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що підрахунок втрат ворога ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, тому російські війська можуть зазнати ще більше втрат у війні проти України.