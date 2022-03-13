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Факти / Світ / Росія

Понад 12 тис. військових та 374 танки: Генштаб ЗСУ порахував втрати російської армії

Юля Захарченко редакторка стрічки
Понад 12 тис. військових та 374 танки: Генштаб ЗСУ порахував втрати російської армії

Російська армія зазнає значних втрат у війні проти України. З 24 лютого до 13 березня орієнтовні втрати становлять понад 12 тис. військових з особового складу.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, ворог втратив під час бойових дій щонайменше 374 танки та 1 226 бойових броньованих машин.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Втрати російських військ

  • особового складу – понад 12 тис. осіб;
  • танків ‒ 374 одиниць;
  • бойових броньованих машин ‒ 1226 одиниць;
  • артилерійських систем – 140 одиниць;
  • РСЗВ – 62 одиниць;
  • засобів ППО – 34 одиниць;
  • літаків – 74 одиниць;
  • гелікоптерів – 86 одиниць;
  • автомобільної техніки – 600 одиниць;
  • кораблів/катерів – 3 одиниць;
  • цистерн з ПММ – 60 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7 одиниць.

У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що підрахунок втрат ворога ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, тому російські війська можуть зазнати ще більше втрат у війні проти України.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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