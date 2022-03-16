Санкції проти Росії, які запровадили західні країни проти агресора через вторгнення на територію України, можуть призвести до першого дефолту РФ з 1998 року.

Ці обмеження означають, що країна заморожена у доступі до $630 млрд валютних резервів.

У середу, 16 березня, країна має виплатити інвесторам $117 млн.

Наразі кредитні рейтингові агенції попереджають, що дефолт щодо боргу неминучий.

Проте для світової економіки не варто очікувати значних наслідків.

У Міжнародному валютному фонді не вірять, що це спровокує глобальну фінансову кризу.

24 лютого російські війська вторглися на територію України. Кремль розпочав проти Києва повномасштабну війну. Наразі в Україні гинуть люди, зокрема мирне населення – жінки, діти.

Світова спільнота відреагувала засудженням таких дій та санкціями. Крім того, низка світових компаній припинили свою діяльність на території РФ.

Це загрожує послабленням російської економіки. Попри це, Володимир Путін поки що не зупиняє вторгнення та продовжує агресивні дії проти України.