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Факти / Світ / Росія

Хакери зламали сайт МНС Росії: розмістили номер гарячої лінії Повернись живим з України

Юля Захарченко редакторка стрічки
Хакерська атака

Група невідомих хакерів зламала офіційний сайт Міністерство Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих (МНС Росії).

На головній сторінці онлайн-ресурсу з’явилося декілька гіперпосилань зі словами: Не вірте російським ЗМІ — вони брешуть, Повна інформація про війну в Україні та Дефолт Росії близький.

На сайті МНС Росії поінформували читачів про втрати російської армії у війні проти України – з початку повномасштабного вторгнення загинуло та постраждало понад 13 тис. ворожих солдатів.

На онлайн-ресурсі вказано номер гарячої лінії Повернися живим з України, на якій родичі загиблих та взятих у полон російських військовослужбовців можуть дізнатися долю своїх рідних.

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Фото: Depositphotos

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