Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleШоу-бізнесСпортДумкиПідтримати Факти ICTVНаживоСпецтемиВідео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 24 день війни
Вбили Вбили
112 дітей
Поранили Поранили
>140 дітей
Факти / Світ / Росія

Путін не готовий до переговорів із Зеленським – спікер АП Туреччини

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Путін не готовий до переговорів із Зеленським – спікер АП Туреччини

Президент РФ Володимир Путін відмовляється від перемовин з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це повідомив речник адміністрації президента Туреччини Ібрагім Калин.

– У розмовах із Зеленським і Путіним, наш президент висловив свою пропозицію припинити війну і провести зустріч двох лідерів у Туреччині. Пан Зеленський готовий до цього. Путін, на противагу, вважає, що сторони наразі не досягли спільного бачення, аби проводити перемовини на рівні глав держав, – зазначив Ібрагім Калин.

За його словами, Реджеп Ердоган пропонує зафіксувати основні моменти на перемовинах Зеленського та Путіна щодо яких можливий компроміс. А ось деталі варто обговорювати згодом.

Турецький лідер готовий виступати посередником у цих перемовинах. У розмові з Ердоганов Путін знову назвав шість своїх вимог до України:

  • нейтралітет і відмова від майбутнього вступу в НАТО;
  • демілітаризація і взаємне надання безпекових гарантій за австрійською моделлю безпеки;
  • “денацифікація”;
  • скасування “перешкод” для широкого вжитку російської мови;
  • статус визнання “ДНР” і “ЛНР”;
  • визнання російської анексії Криму.

Проте Ібрагім Калин зазначив, що стосовно перших чотирьох пунктів Україна готова йти на перемовини, то дві останні вимоги навіть не готова обговорювати.

Читайте
Борис Джонсон: Путін напав на Україну, бо боїться її

Джерело: Hürriyet

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos, Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка