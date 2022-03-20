Путін не готовий до переговорів із Зеленським – спікер АП Туреччини

Президент РФ Володимир Путін відмовляється від перемовин з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це повідомив речник адміністрації президента Туреччини Ібрагім Калин.

– У розмовах із Зеленським і Путіним, наш президент висловив свою пропозицію припинити війну і провести зустріч двох лідерів у Туреччині. Пан Зеленський готовий до цього. Путін, на противагу, вважає, що сторони наразі не досягли спільного бачення, аби проводити перемовини на рівні глав держав, – зазначив Ібрагім Калин.

За його словами, Реджеп Ердоган пропонує зафіксувати основні моменти на перемовинах Зеленського та Путіна щодо яких можливий компроміс. А ось деталі варто обговорювати згодом.

Турецький лідер готовий виступати посередником у цих перемовинах. У розмові з Ердоганов Путін знову назвав шість своїх вимог до України:

нейтралітет і відмова від майбутнього вступу в НАТО;

демілітаризація і взаємне надання безпекових гарантій за австрійською моделлю безпеки;

“денацифікація”;

скасування “перешкод” для широкого вжитку російської мови;

статус визнання “ДНР” і “ЛНР”;

визнання російської анексії Криму.

Проте Ібрагім Калин зазначив, що стосовно перших чотирьох пунктів Україна готова йти на перемовини, то дві останні вимоги навіть не готова обговорювати.

Джерело: Hürriyet