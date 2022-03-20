Путін не готовий до переговорів із Зеленським – спікер АП Туреччини

Президент РФ Володимир Путін відмовляється від перемовин з українським лідером Володимиром Зеленським.
Про це повідомив речник адміністрації президента Туреччини Ібрагім Калин.
– У розмовах із Зеленським і Путіним, наш президент висловив свою пропозицію припинити війну і провести зустріч двох лідерів у Туреччині. Пан Зеленський готовий до цього. Путін, на противагу, вважає, що сторони наразі не досягли спільного бачення, аби проводити перемовини на рівні глав держав, – зазначив Ібрагім Калин.
За його словами, Реджеп Ердоган пропонує зафіксувати основні моменти на перемовинах Зеленського та Путіна щодо яких можливий компроміс. А ось деталі варто обговорювати згодом.
Турецький лідер готовий виступати посередником у цих перемовинах. У розмові з Ердоганов Путін знову назвав шість своїх вимог до України:
- нейтралітет і відмова від майбутнього вступу в НАТО;
- демілітаризація і взаємне надання безпекових гарантій за австрійською моделлю безпеки;
- “денацифікація”;
- скасування “перешкод” для широкого вжитку російської мови;
- статус визнання “ДНР” і “ЛНР”;
- визнання російської анексії Криму.
Проте Ібрагім Калин зазначив, що стосовно перших чотирьох пунктів Україна готова йти на перемовини, то дві останні вимоги навіть не готова обговорювати.
Джерело: Hürriyet