Щоб свої не розстріляли: військовополонений ЗС РФ пояснив суть білої букви Z

Військовослужбовців РФ, які вторглися на материкову Україну з окупованого Криму, змушували самостійно малювати білі букви Z на військовій техніці. Усе необхідне – фарбу та пензлики вони купували за власний рахунок.

Про це під час прес-конференції військовополонених ЗС РФ 19 березня повідомив начальник зв’язку кримської військової частини 176-26 Ігор Руденко.

Пряма мова російського військовополоненого

23 числа пошикували наші колони у селі Славному. Закупили білу фарбу, смішно навіть сказати – власним коштом. Наносили букву Z з правого, з лівого боку, ззаду, спереду та зверху.

Це означало, ніби ми входимо (в Україну – Ред.) як визволителі. Але ми розуміли, що ці літери означали: щоб наші бомбардувальники зверху нас не розстріляли. Або праворуч-ліворуч – знали, що це війська Російської Федерації.