Офіцерський склад окупованого Криму знав про підготовку масштабного вторгнення в Україну, підготовка до якого почалася за місяць до війни.

Про це під час прес-конференції військовополонених ЗС РФ повідомив начальник зв’язку однієї із військових частин Криму Ігор Руденко.

Пряма мова російського військовополоненого

Хочу зауважити, що у 2022 році, у січні місяці, вже почали готувати нашу військову частину до ведення війни та бойових дій проти України та народу України. У січні до нашої військової частини приїжджала комісія.

Перевіряли техніку, проводили марші, оцінювали нашу працездатність. Одягали особовий склад, комплектували його бронежилетами, касками, розвантаженнями, озброєнням, автоматами, патронами, гранатами, гранатометами. Стройові огляди проводили майже щодня.

Готували техніку серйозно (БТРи, танки), повністю заправляли боєприпасами. Проводили навчання, тренували особовий склад. Говорили особовому складу, пропаганду проводили, що це будуть вчення. Але ми як офіцери розуміли, що це не так. Ми знали, що готується удар на Україну.

З січня та по 20 лютого військові частини Криму були відправлені (повністю укомплектовані) на мис Опук біля міста Керч. Для підготовки та проведення тренування бойовими снарядами з усіх видів гаубиць, реактивних снарядів, танків, самохідних артилерійських установок також підготовка особового складу.