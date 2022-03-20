Президент України Володимир Зеленський заявив, що місця запеклих боїв завалені трупами російських солдатів. Тіла ніхто не забирає, за ними у наступ женуть нові частини.

– В особливо жорстоких місцях у бою передній край нашої оборони просто завалить трупами російських солдатів. Ці тіла ніхто не забирає. За ними женуть у наступ нові частини: якісь резерви, яке командування російських військ збирає де тільки й може.

Глава держави звернувся до громадян Російської Федерації, які втратили своїх близьких, котрих Кремль відправив воювати проти мирних жителів України.

– Ми чудово розуміємо, що Росія має просто бездонний людський ресурс, чимало техніки, ракет, авіабомб. Але я хочу запитати громадян Росії: що з вами зробили за ці роки, що ви перестали помічати ваші втрати? Невже для вас більше нічого не означають слова син, мати, батько? Вбито вже понад 14 тис. російських солдатів, а це 14 тис. матерів, батьків, дружин, дітей, родичів та друзів. І ви цього не помічаєте? – запитав президент України росіян.

За словами Зеленського, жертв буде лише набагато більше, доки триває війна Росії проти України на нашій землі.