Росія перекидає з регіонів додаткові ешелони військової та інженерної техніки – CIT

Росіяни продовжують перекидати війська та інженерну техніку з різних регіонів своєї країни в Україну. Про це йдеться в аналізі незалежної слідчої організації Conflict Intelligence Team (CIT).

Згідно з даними аналізу CIT, на відео, що було зафільмоване очевидцями 17 березня в Ростові-на-Дону, можна помітити на залізниці ешелон з танками. Аналітики платформи з’ясували із баз даних Російської залізниці, що ешелон прямував зі станції Сибірцево Приморському краю. Там дислокується 60 мотострілкова бригада п’ятої загальновійськової армії.

Ще на одному відео, що було зафільмоване 18 березня на північ від Ростова-на-Дону, на ешелоні є БТРи та вантажівки. Судячи з напрямку руху, він рушив із Північного Кавказа або з Краснодарського краю. З того ж напрямку, ймовірно, йдуть російські гарнізони з окупованої Абхазії.

Також аналітики знайшли відео користувачів у соцмережах з пересуванням інженерних машин, зокрема в Іркутській області везли багато військових евакуаторів РЕМ-КЛ і МТП-А2, призначених для вивезення несправної чи кинутої техніки.

Судячи із відео від 18 березня біля Красного Села під Санкт-Петербургом помітили понтонний парк ПМП-М для наведення тимчасових мостів та переправ. У СІТ припускають, що понтонний парк може належати 30 інженерно-саперному полку 6 загальновійськової армії.

— Як ми можемо судити, інтенсивність перекидання нижча, ніж впродовж місяців перед вторгненням. Водночас російські сили можуть застосувати ще 40 незадіяних батальйонно-тактичних груп, загальна чисельність котрих може перевищувати 20 тис. бійців (тобто сумарні російські втрати навіть за даними українського Генштабу), – резюмували у СІТ.

Там наголошують, що до підготовки цих бійців та бойових якостей цих підрозділів є закономірні запитання.

Джерело: Conflict Intelligence Team

Фото: Conflict Intelligence Team