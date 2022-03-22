Росія “випадково” визнала майже 10 тис. загиблих військових в Україні

У Міноборони РФ вкотре збрехали про втрати серед російських військових у війні з Україною.

Про це ввечері 21 березня заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він оприлюднив факт фальсифікації та переписування пропагандистської статті у російській Комсомольській правді.

– Російське мистецтво брехати вже не допомагає. Міноборони РФ було змушене офіційно визнати, що в Україні загинуло не 500 осіб, а… 9861. Це багато. Катастрофічно багато для російської пропаганди, – йдеться у заяві Михайла Подоляка.

Спочатку у мережі з’явився оригінальний варіант статті, де офіційний речник МО РФ Конашенков підтвердив, що на території України з 24 лютого загинуло 9 861 особа, а поранення отримали 16 153 особи.

Вже за деякий час цей фрагмент із матеріалу просто зник.

– І це лише початок усвідомлення їхньої національної катастрофи. Тому що в реальному світі загиблих росіян майже вдвічі більше, – запевнив Михайло Подоляк.

Зазначимо, що дані, “випадково” оприлюднені у прокремлівській Комсомольській правді, частково співпадають із даними, які щодня публікує Україна.

Станом на понеділок, 21 березня, путінські загарбники втратили понад 14 700 осіб особового складу.

Фото: Генштаб ЗСУ