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Факти / Світ / Росія

Військові ЗС РФ продовжують масово відмовлятися іти воювати проти України – Центр оборонних реформ

Ольга Тищук Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
Військові ЗС РФ продовжують масово відмовлятися іти воювати проти України – Центр оборонних реформ

В Збройних силах Росії військові продовжують масово відмовлятися від участі в воєнній кампанії проти України. Зокрема, процес має масовий характер в 155-й окремій бригаді морської піхоти ЗС РФ (Владивосток, Приморський край).

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, що здійснює свою діяльність в межах співробітництва Україна-НАТО Олександр Данилюк.

– Продовжуються масові відмови особового складу ЗС РФ брати участь у бойових діях проти України. До прикладу, із запланованих до переміщення з пункту постійної дислокації в Україну 132 військовослужбовців 155-ї окремої бригади морської піхоти(в/ч 30926, місце дислокації – Владивосток Приморського краю) погодилися лише 43. Близько 60 відмовилися ще у Владивостоці, решта – на території Білорусі, – повідомів Данилюк.

– Всього відмови брати участь в бойових діях проти України з початку війни написали близько 220 військовослужбовців бригади. На території України вже загинуло близько 50 та поранено близько 110 військовослужбовців 155 ОБрМП. Крім того, частина військовослужбовців вважається безвісти зниклими, – підсумував Олександр Данилюк.

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