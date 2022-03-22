У Росії через санкції ЄС призупинили роботу підприємства корпорації Уралвагонзавод та Челябинського тракторного заводу.

Зазначені підприємства спеціалізуються на виготовленні та ремонті танків, а також іншої броньованої техніки для потреб збройних сил Російської Федерації. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

– Загарбницькі війська, що діють на території України, відчувають гостру потребу в ремонті та відновленні пошкодженого озброєння і військової техніки. За наявною інформацією, у зв’язку з відсутністю надходжень комплектуючих іноземного виробництва, призупинена робота підприємств корпорації Уралвагонзавод та Челябинського тракторного заводу.

Як повідомляє спеціалізоване видання Defense Express, Уралвагонзавод – єдине російське підприємство, яке здійснює серійне збирання танків як на потреби російської армії, так і на експорт.

15 березня Євросоюз ввів у дію четвертий пакет жорстких санкцій проти Росії. Серед низки інших компаній, під санкціями опинився також Уралвагонзавод.