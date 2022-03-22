Російського опозиційного політика Олексія Навального засудили до дев’яти років суворого режиму у новій справі про образу судді та шахрайство. Лефортівський суд Москви також призначив йому штраф у розмірі 1,2 млн рублів.

Суд визнав політика винним за всіма пунктами обвинувачення: два епізоди статті 297 КК (частина 1, Образа учасників судового розгляду, і частина 4, Образа судді) та чотири епізоди частини 4 статті 159 КК (Шахрайство в особливо великому розмірі).

Під час оголошення вироку суддя Маргарита Котова заявила, що “дані свідків підтверджуються даними потерпілих”. При цьому один зі свідків у своїх показаннях назвав звинувачення проти політика “абсурдними”, але суддя оцінила їх “критично”.

Також вона визнала достовірними показання потерпілого, які були надані під час попереднього слідства, а не під час суду, де він відмовився від претензій до Навального.

За другою статтею, за версією звинувачення, Фонд боротьби з корупцією привласнив пожертвування від своїх прихильників. У обвинувальному висновку йдеться, що Навальний та його соратники шляхом “обману та зловживання довірою” збирали донати на виборчу кампанію, але розпоряджалися ними “в особистих цілях та для діяльності”. Із 300 тис. осіб, котрі пожертвували свої кошти ФБК, потерпілими визнали лише чотирьох.

Також у межах цього судового розгляду розглядалися звинувачення у неповазі до суду під час минулорічного процесу про наклеп на ветерана.

Навальний заперечує звинувачення, заявляючи, що вони політично мотивовані. Захист вимагав виправдати Навального.

Олексія Навального заарештували 17 січня 2021 року, коли він повернувся до Москви з Німеччини, де проходив лікування та реабілітацію після отруєння бойовою нервово-паралітичною речовиною Новичок. У лютому 2021 року російський суд замінив політику умовний термін у справі Ів Роше реальним. З урахуванням домашнього арешту російський опозиціонера відправили під варту на 2 роки та 6 місяців.