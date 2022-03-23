У лютому 2017 року в РФ презентували системи залпового вогню Торнадо-С, а в 2022-му російські військові з них убивають українців.

Факти ICTV розповідають простими словами про характеристики Торнадо-С, які Росія пригнала до України, щоб обстрілювати наші міста.

РСЗВ Торнадо – це наступне покоління після Градів та Смерчів. Російські розробники запевняють, що сімейство РСЗВ Торнадо має набагато більш високу бойову ефективність за рахунок нової системи управління вогнем із власним ГЛОНАСС-навігатором у пусковій установці та новим комп’ютеризованим балістичним обчислювачем, що дозволяє установкам вести вогонь по цілях, які отримують через ЄСУ ТЛ (єдина система управління військами тактичної ланки) в автоматичному режимі, без ручного наведення механіки.

Власне, Торнадо-С – це модернізований РСЗВ 9К58 Смерч. Система може включати: бойову машину з некерованими реактивними снарядами (калібр – 300 мм, дальність польоту – 120 км); коригований реактивний снаряд 9М542, який може бути начинений відокремлюваною осколково-фугасною або касетною частиною (дальність польоту – 120 км).

Торнадо-C розроблена науково-виробничим об’єднанням Сплав (Тула) та ПАТ Мотовилихинские заводы (Перм).

Один залп з касетною ГЧ вражає площу розміром до 67,2 га.

Головна перевага Торнадо-С у тому, що один залп може вразити кілька цілей. Якщо залп Граду б’є в одну точку, то на Торнадо-С перед пуском можна внести дані для кожної ракети окремо. Під час пуску кожна ракета влучає в свою ціль. Ба більше, політ ракети можна корегувати уже після пуску, проте це за необхідності.

Наразі Росія застосувала Торнадо-С у Донецькій області. З останнього 22 березня було обстріляно Авдіївку. Внаслідок обстрілу загинули п’ятеро людей, ще 20 отримали поранення. Торнадо-С призначена для високоточного бомбардування військових укріплень та фортифікаційних споруд. А росіяни б’ють з неї по звичайних будинках мирних людей.