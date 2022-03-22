РФ має значні проблеми з технічно-матеріальним забезпечення – Інститут вивчення війни

Згідно з оцінкою американського Інституту вивчення війни, російські операції на Україні як і раніше в значній мірі загальмувались та мають значні проблеми з матеріально-технічним забезпеченням.

У своєму щоденному звіті інститут зазначив, що російські війська в понеділок не проводили ніяких наступальних операцій під Києвом, замість цього лише зміцнили свої оборонні позиції.

Аналогічним чином, російські війська на північному сході України залишалися в стані застою і були нездатні вирішити проблеми з логістикою.

Натомість у Маріуполі окупанти досягли повільного, але неухильного прогресу, обстрілявши цивільну інфраструктуру.

У інститут вважають, що Маріуполь впаде десь в найближчі кілька тижнів.

Крім того, інститут заявив, що Росія була змушена використати резерви низької якості, в тому числі підрозділи з поганою підготовкою з Далекого Сходу Росії, щоб заповнити втрати на передовій.