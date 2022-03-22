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Факти / Світ / Росія

У РФ через брак резервістів почали мобілізувати боржників та аліментників

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У РФ через брак резервістів почали мобілізувати боржників та аліментників

У Російській Федерації не вистачає бойового армійського резерву, щоб відправити на війну в Україну. Для цього місцева влада почала мобілізацію боржників та аліментників.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначають у ГУР, резервісти не бажають повертатися до лав армії та масово відмовляються від підписання контрактів. Саме тому прокуратура РФ цілеспрямовано шукає людей, які мають проблеми з виплатою банківських кредитів, сплатою аліментів та інших заборгованостей.

– При цьому кількість таких людей збільшується в прогресії, враховуючи наслідки для російської економіки від введених санкцій, – говорять у Головному управлінні розвідки.

Боржникам пропонують підписати контракт з армією РФ, а за це їх звільнять від усіх кредитних зобов’язань. Подібні пропозиції почали поширювати на території Республіки Татарстан, у П’ятигорську, Ростові-на-Дону та Північному Кавказі.

Не гребують в РФ і злочинцями. Їм пропонують повну амністію в обмін на участь у війні в Україні.

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Фото: Нацполіція

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