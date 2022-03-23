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Факти / Світ / Росія

На півночі України окупанти проводять реорганізацію, щоб відновити наступ – міноборони Британії

Марта Бондаренко редакторка стрічки
російські танки

Російські війська проводять реорганізацію, перш ніж відновити повномасштабні наступальні операції.

Про це повідомляє британське видання The Guardian із посиланням на міноборони Великої Британії.

Так, за даними оборонного відомства, поле бою на півночі України залишається переважно статичним. Причиною цього може бути проведення реорганізації сил, перш ніж відновити великомасштабні наступальні операції.

Російські окупанти намагаються оточити українські сили на сході країни, які просуваються з боку Харкова на півночі та Маріуполя на півдні.

Також війська РФ все ще намагаються обійти Миколаїв, прагнучи рухатися на захід у бік Одеси.

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Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

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