Російські війська проводять реорганізацію, перш ніж відновити повномасштабні наступальні операції.

Про це повідомляє британське видання The Guardian із посиланням на міноборони Великої Британії.

Так, за даними оборонного відомства, поле бою на півночі України залишається переважно статичним. Причиною цього може бути проведення реорганізації сил, перш ніж відновити великомасштабні наступальні операції.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 March 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/PCEfBZMADk

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/gmDkmzjI7F

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 23, 2022