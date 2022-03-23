Російські олігархи незадоволені правлінням російського президента Володимира Путіна, бо їх бізнес та майно постраждали від уведених Заходом санкцій.

Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України, олігархи обговорюють усунення президента РФ від влади, включно з фізичною ліквідацією.

– В Москві відбулась зустріч російського олігарха Петра Авена та казахського мільярдера Олександра Машкевича. Під час зустрічі Авен відмітив, що російські олігархи вкрай роздратовані політикою Путіна. Санкції, накладені на Росію та конкретних бізнесменів через війну в Україні, боляче вдарили по статкам російських мільярдерів, – йдеться у повідомленні.

Українська розвідка повідомила, що під час зустрічі олігархів також йшла мова про те, щоб знайти шляхи впливу на російського диктатора при владі, або ж важелі впливу на його близьке оточення з силового блоку.

– Але це ускладнюється тим, що Путін перебуває в жорсткій ізоляції та практично нікого до себе не підпускає. В першу чергу, олігархів, яких він вважає “ненадійними”. Втім, великий російський бізнес вже готовий до найрадикальніших кроків. Окремі олігархи навіть обговорюють оплату фізичного усунення Путіна, – йдеться у повідомленні.

У ГУР розповіли, що Петро Авен є російським політиком та підприємцем, що очолює ВАТ Акціонерний комерційний банк “Альфа-Банк”. За версією Forbes, у 2021 році посів 30-е місце у списку 200 найбагатших бізнесменів Росії, володіючи особистим статком у $5,3 млрд.

Водночас Олександр Машкевич є казахстанським мільярдером, що родом з Киргизстану. Також має громадянство Канади, але проживає в Тель-Авіві. За версією Forbes, у 2016 році його статок складав $1,5 млрд.

Нагадаємо, раніше у ЄС обговорили четвертий пакет санкцій, внаслідок якого постраждають економіка та фізособи РФ.

Раніше у ГУР повідомляли, що російський бізнес та політичні еліти формують групи впливу, що могли б відсторонити Володимира Путіна від влади. Наступником може стати директор ФСБ РФ Олександр Бортников.

Джерело: ГУР Міноборони України