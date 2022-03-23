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Факти / Світ / Росія

Росія зазнала 30-40 тис. загальних втрат в Україні протягом місяця війни – НАТО

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
похорони в росії

Високопоставлений військовий офіцер НАТО заявив, що за оцінками Альянсу, Росія зазнала від 30 тис. до 40 тис. загальних втрат в Україні протягом першого місяця війни, зокрема від 7 тис. до 15 тис. вбитими.

Це перша публічна оцінка Альянсу втрат росіян з моменту початку війни 24 лютого.

Військовий офіцер, на умовах анонімності сказав, що оцінка кількості вбитих базується на комбінуванні інформації від українського уряду, зведень із Росії та інформації з відкритих джерел.

Під час брифінгу у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі 23 березня представник НАТО, відповідаючи на запитання кореспондента Голосу Америки, теж заявив, що втрати росіян за перший місяць війни становлять від 30 до 40 тис.

Він наголосив, що за стандартним розрахунком, армія РФ втрачає трьох поранених солдат на кожного вбитого солдата. Втрати включають загиблих і поранених у бою, а також тих, хто потрапив у полон або пропав безвісти.

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За словами кореспондента, представник НАТО послався зокрема на українські дані, тому “цю заяву, ймовірно, не слід вважати якоюсь новою, більш точною і незалежною оцінкою”.

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Джерела: AP, ВВС

Фото: Depositphotos

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