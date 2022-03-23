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Факти / Світ / Росія

Спецпредставник Путіна Анатолій Чубайс пішов у відставку і залишив Росію

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Анатолий Чубайс

Ексвіцепрем’єр Росії Анатолій Чубайс, який останнім часом був представником президента РФ Володимира Путіна зі сталого розвитку та клімату в міжнародних організаціях, пішов у відставку та залишив Росію.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на два своїх джерела. Інформацію про відставку Чубайса також підтверджує російське (підсанкційне в Україні) агентство ТАСС.

Пізніше російське видання РИА Новости (підсанкційне в Україні), посилаючись на слова прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, написало, що Чубайс звільнився за власним бажанням. Та чи поїхав він із Росії – це його особиста справа.

Анатолій Чубайс є досить знаковою фігурою в РФ, оскільки саме він був так званим архітектором російської приватизації 1990-х років. Він ще з 90-х обіймав різні посади. Зокрема, Чубайс був заступником голови уряду Росії за російського прем’єра Віктора Черномирдіна, главою Адміністрації президента РФ та міністром фінансів РФ за президента Росії Бориса Єльцина.

Також Анатолій Чубайс керував держкомпаніями РАТ ЄЕС та Роснано.

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Джерело: Bloomberg

Фото: Depositphotos

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