Прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков визнав, що РФ ще не досягла жодної зі своїх військових цілей в Україні. Він розповів, за яких умов Росія може використати ядерну зброю.

За словами Пєскова, Путін може використати ядерний потенціал Росії, якщо з’явиться “екзистенційна загроза” для країни-агресора. Раніше очільник Кремля натякав на використання ядерної зброї проти держав, які він вважав “загрозою для Росії”.

Пєсков зазначив, що зараз РФ не досягла жодної військової цілі в Україні. На думку прессекретаря президента РФ, Путін досі не зміг здійснити задумані плани на території нашої держави.

Путін вимагав, щоб Україна позбулася військового потенціалу, визнала український Крим начебто частиною Росії, незалежність так званих “ЛНР” і “ДНР”.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що російські війська не мають жодного права забирати наші землі, бомбити українські міста, вбивати мирних жителів та дітей.