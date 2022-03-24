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Факти / Світ / Росія

Росія не подає жодних ознак, що хоче припинити війну з Україною

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Чернігів після бомбардування росіянами

На міжнародній арені Росії й надалі продовжує заперечувати свою причетність до усіх жахіть, що відбуваються в Україні.

На Раді Європи усі 13 членів утримались від голосування за проект, який висунула Москва. За проголосував лише Китай.

Загальний посил більшості членів Ради полягав у тому, якщо б Росія дбала і хотіла полегшити страждання українського народу, вона могла б припинити свою війну.

Натомість Росія не визнає, що вона є єдиною причиною гуманітарної катастрофи в Україні та не бере відповідальність за скоєне.

В України є своя власна гуманітарна Резолюція, винесена на голосування в Генеральній асамблеї, де Росія не може скористатися своїм правом вето. Тим не менш, Москва не подає жодних ознак, що хоче припинити війну.

Росія назвала останнє голосування в Генеральній Асамблеї черговим антиросійським шоу, а винними за руйнування та гуманітарну кризу в Україні назвала українських “націоналістів і радикалів”.

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Джерело: ВВС

Фото: Getty Images

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