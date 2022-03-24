Росія відіслала дипломатів США та оголосила їх персонами нон ґрата

РФ заявила, що висилає американських дипломатів з Росії.

Про це йдеться в заяві російського міністерства закордонних справ Сергія Лаврова.

Одному з дипломатів США у Москві вручили список висланих американських дипломатів, які тепер оголошені персонами нон ґрат. В перекладі, це небажані персони.

Цей крок став відповіддю на видворення Вашингтоном 12 дипломатів з постійного представництва Росії при ООН в Нью-Йорку, а також російського співробітника Секретаріату ООН.

– Ми повідомили американській стороні, що будь-які ворожі дії США проти Росії отримають рішучу та адекватну відповідь, – йдеться у повідомленні.

У заяві не уточнюється, яких дипломатів і яка їх кількість має поїхати з Росії.