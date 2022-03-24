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Факти / Світ / Росія

Вивезеним до РФ українцям пропонують роботу на Сахаліні – розвідка

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Вивезеним до РФ українцям пропонують роботу на Сахаліні – розвідка

Українцям, яких вивезли до Росії, влада пропонує працевлаштування на Сахаліні.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Спочатку українців поселяють у так звані фільтраційні табори, а потім відправляють до депресивних районів Російської Федерації. Як кінцевий пункт призначення називають низку північних областей, зокрема – Сахалін.

Українцям нав’язують офіційне працевлаштування через центри зайнятості. Ті, хто погоджується, отримують документи, які забороняють виїзд з російських регіонів протягом двох років.

Наразі фільтраційний табір створено в Докучаєвську Донецької області. Там у людей після прибуття забирають документи. Далі з людьми “працюють” співробітники ФСБ, які мають виявити тих, хто брав участь в АТО/ООС, українських військових та правоохоронців.

Потім людей переправляють у Росію, зокрема в Таганрог (Ростовська область) та Краснодарський край.

– Є беззаперечні свідчення нелюдського поводження з українцями, ненадання медичної допомоги. Фіксуються проблеми із забезпеченням харчуванням, – зазначають у ГУР Міноборони.

Варто зазначити, що примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема, дітей, є грубим порушенням міжнародного права.

Сахалінська область знаходиться на Далекому Сході РФ. Це єдиний регіон Росії, розташований виключно на островах. Область омивається Охотським і Японським морями, Тихим океаном. Станом на 2014 рік у Сахалінській області проживало близько 500 тисяч жителів.

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Фото: Pixabay

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