Західні санкції досі були націлені на фінансовий сектор Росії, її політиків та олігархів, а Сполучені Штати заборонили імпорт російської нафти та газу. Ці зусилля похвальні, але, на жаль, вони не змогли перешкодити російським військовим продовжувати вбивати безневинних людей в Україні.

Про це у виданні The New York Times пише Олег Устенко, економічний радник президента Володимира Зеленського.

За його словами, найкращий спосіб зупинити військову машину Путіна — перекрити йому щоденний приплив твердої валюти. І найкращий спосіб зробити це для Європи — припинити платити за російську нафту та газ.

Сполученим Штатам також слід запровадити вторинні санкції, які могли б завадити будь-кому законно постачати російську нафту.

Нафта і нафтопродукти нині є найважливішими статтями експорту Росії. Газ є третім найціннішим експортним товаром і коштує більше, ніж увесь інший експорт разом. Доходи від експорту енергоресурсів становлять понад 40% російського бюджету.

Найважливішим покупцем Росії є Європейський Союз, який купує близько 60% експортного газу країни, 50% експорту нафти та 50% експорту нафтопродуктів. З 24 лютого 2022 року за ці продукти Європа заплатила Путіну понад $19 млрд.

Ще більш кричущим є те, що після вторгнення експорт російської нафти не впав, частково тому, що ЄС не скоротив імпорт. Водночас зросли ціни на нафту та газ. З погляду Путіна, його війна окупається.

Деякі європейські експерти стверджують, що війна фінансується за рахунок експорту енергоресурсів. Але це хибна думка. Оскільки більша частина резервів Центрального банку заморожена, Путін потребує твердої валюти, яку він отримує щодня, і тому Росія продовжує качати нафту на повну довоєнну потужність. Євро, які отримує РФ, тепер ідуть безпосередньо на вогневу міць, яка вбиває мирних жителів України та руйнує українські міста.

Олег Устенко нагадав слова міністра економіки та енергетики Німеччини, найбільшої економіки Європи, який сказав, що будь-яке скорочення поточних закупівель нафти та газу призведе до краху економіки Німеччини.

Але в Європи вже достатньо газу, щоби пережити наступну зиму. Міжнародне енергетичне агентство розробило життєздатний план із консервації та альтернативних постачань, який скоротить імпорт російського газу більш ніж на третину.

Німеччина особливо залежить від російського газу, але дослідження Національної академії наук Німеччини Леопольдіна вказує, що короткострокове призупинення постачання газу з РФ буде цілком керованим.

За словами Устенка, платежі за російський газ мають надходити на спеціальні рахунки, щоб кошти не можна було використати для купівлі зброї. Це стандартна практика під час застосування санкцій.

Щодо нафти, то ОПЕК та інші постачальники можуть забезпечити до 2,2 млн барелів на добу додатково протягом місяця. Ці країни не повинні бути зацікавлені у зростанні цін на нафту, тому що це різко прискорить перехід до відновлюваних джерел енергії.

Є деякі побоювання, що ембарго на російську нафту не буде підірвано контрабандою. Для розв’язання цієї проблеми група економічних консультантів президента Зеленського створила Російську групу з відстеження танкерів, яка тепер стежить за кожним судном, яке відвантажує нафту з російських портів.

У нафтовому бізнесі можна приховати багато, але не можна приховати рухи великих танкерів із сирою нафтою, які видно з космосу, підсумовує Олег Устенко.