Сьогодні, 25 березня, у російських ЗМІ з’явилася інформація, що у віці 75 років помер російський політик Володимир Жириновський.

Інформацію про смерть політика підтвердив Олександр Пронюшкін, сенатор Володимирської області. Водночас голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін запевняє, що Володимир Жириновський досі живий, у стабільному, але важкому стані.

Син політика Олег Ейдельштейн також спростував інформацію щодо смерті батька. У ЛДПР “категорично спростували” повідомлення про смерть Жириновського.

9 лютого російські ЗМІ повідомили, що Жириновського шпиталізували до Центральної клінічної лікарні Москви з коронавірусом. Повідомлялося, що у політика серйозне ураження легень. У нього діагностували двосторонню пневмонію.

20 березня з’явилася інформація, що Жириновського ввели у медикаментозну кому. За словами російських ЗМІ, у нього повний набряк легенів та септичний шок.

Останнім часом Жириновський не з’являвся на громадських заходах. Не було його ефірів у партійних месенджерах. Наприкінці 2021 року політик заявляв, що зробив собі вісім щеплень від коронавірусу.

Жириновський прославився одіозними заявами в бік України. Зокрема, ще у 2014 році він надіслав урядам Польщі, Румунії та Угорщини пропозицію щодо “розподілу України” разом з РФ.

У 2018 році Генеральна прокуратура України встановила факти, що підтверджують причетність вищого керівництва РФ до підтримки та матеріального забезпечення терористичних організацій “ЛНР” та “ДНР”. У жовтні того ж року обвинувальний акт за ч. 3 ст. 27 3 ч. ст. 258-5 КК України було вручено захисникам Жириновського, Діденка та Дегтярьова і направлено до Шевченківського районного суду Києва для розгляду.

У грудні 2021 року Жириновський закликав РФ розпочати бомбардування України у новорічну ніч.

Що відомо про Володимира Жириновського?

Володимир Жириновський народився в Алмати у 1946 році. Його батько походив із Рівненської області, а сам політик неодноразово заявляв, що хоче викупити місто Костопіль, яке колись належало його дідові.

Жириновський славився своїми неоднозначними та скандальними популістськими заявами. Неодноразово звинувачувався у неповазі до політичних опонентів.

Зокрема, у 1995-му він облив апельсиновим соком Бориса Нємцова, а згодом тягав за волосся депутата Євгенію Тишківську та пробував її задушити. Він також вдарив по обличчю депутата Ніну Волкову, яка йшла повз нього.

Через два роки він відзначився хуліганською поведінкою щодо журналістки телеканалу МТК Юлії Ольшанської. Він викручував їй руки та заштовхав у свою машину. Там журналістку зачинили та намагалися відібрати документи.

Жириновський був внесений до чорного списку ЄС у 2014 році та до санкційного список Канади. У Раді ЄС зазначили, що він, як депутат Держдуми, активно підтримав розміщення російських ЗС в Україні та анексію Криму, а також активно виступав за розділ України.