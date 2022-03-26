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Факти / Світ / Росія

Росія перекидає в Україну свої війська з окупованих територій Грузії – Пентагон

Ілля Нежигай редактор стрічки
Російські військові в Криму

Росія перекидає війська в Україну з Грузії як підкріплення.

Цю інформацію у коментарі CNN підтвердив високопосадовець оборонного відомства США.

– Російські військові перекидають війська, дислоковані в Грузії, в Україну як підкріплення, – повідомив високопоставлений представник Пентагону.

Він повідомив, що США фіксують переміщення деякої кількості військ РФ з Грузії, додавши, що Пентагон не може назвати кількість військ, які перекидає Москва, або зразкові терміни транспортування.

– Зараз у нас є ознаки того, що вони перекидають війська з Грузії в Україну, – сказав чиновник, додавши, що вони не відслідковують їхнє пересування повітрям.

Раніше про активність російських військ на окупованих Росією територіях Грузії повідомив керівник видання InformNapalm Роман Бурко.

Нагадаємо, російські війська було розміщено в Грузії після того, як Росія вторглася в країну в 2008 році.

Пентагон не знає, куди попрямують війська з Грузії в Україні, сказав чиновник, зазначивши, що Кремль заявив про пріоритетність своєї діяльності в регіоні Донбасу.

Тим часом, за оцінками США, російські сили мають 22 кораблі в Чорному морі, і хоча 15 з них є “надводними бойовими кораблями”, чиновник сказав, що “більшість інших – це амфібійні кораблі”, тобто здатні перекидати десант морем.

– Ми бачили, як вони переміщуються до Азовського моря для проведення десанту, щоб спробувати поповнити запаси в Маріуполі, але ми не бачили, щоб вони рухалися до Одеси, – додав чиновник.

Росіяни можуть використовувати ці кораблі для завдання ракетного удару по Україні, але США поки не бачили, щоб вони це робили, сказав чиновник Пентагону журналістам.

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Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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