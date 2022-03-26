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Факти / Світ / Росія

Розконсервовані російські танки непридатні для війни: з них розікрали двигуни та оптику – розвідка

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Розконсервовані російські танки непридатні для війни: з них розікрали двигуни та оптику – розвідка

У селищі Клімове Брянської області, що в 35 км від кордону з Україною, російські військові розгортають ремонтно-відновлювальну базу. Ворог намагається відновити значну кількість техніки, яку привозять зі складів тривалого зберігання.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Проте стан цієї техніки вкрай незадовільний, що значно ускладнює її повноцінне використання. Також створюють місця для зберігання техніки, виведеної з ладу на полі бою.

У розвідці зазначають, що проблеми з відновленням техніки після розконсервації виникають через те, що з бойових машин повністю розкрадені оптичні прилади та електроніка з вмістом дорогоцінних металів.

Так, у 4 танковій дивізії РФ з’ясували, що з 10 розконсервованих танків лише один знаходиться в більш-менш працездатному стані. У частини бойових машин навіть немає двигунів.

Наразі плани з передачі на фронт техніки, знятої зі зберігання фактично зірвані, наголошують у Міноборони України.

Крім того, є інформація, що командир 13 танкового полку 4 танкової дивізії РФ – застрелився.

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Фото: ГУР Міноборони України

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