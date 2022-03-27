Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 32 день війни
Вбили Вбили
139 дітей
Поранили Поранили
>205 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Світ / Росія

РФ вклала мільярди у підкуп політиків в Україні, ті взяли гроші і “кинули” – Bellingcat

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
ілля кива

Російська влада витратила мільярди доларів з 2014 року на мережу проросійських політиків в Україні, але ті кинули її на гроші.

Про це в інтерв’ю на YouTube-каналі Продолжение следует розповів журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

— Зараз ми закінчуємо одне розслідування, разом з Insider, про те, скільки грошей було витрачено ФСБ, щоб гарантувати підтримку якимось тіньовим політичним класом в Україні цієї війни та створення внутрішнього держперевороту одразу після вторгнення.

Ось там йдеться про мільярди доларів, а не рублів. Було витрачено з 2014 року і до сьогодні, – розповів Грозєв.

Він зазначив, що кожен із 150-160 високооплачуваних офіцерів ФСБ мав необмежений бюджет, щоб вербувати українців будь-якого рівня.

— Вони вербували на папері і потім виявилося, що… Вони точно літали, щоб зустрічатися з ними в Таїланді, на Мальдівах, на Кіпрі. Ці гроші вони витратили на зустрічі. Їм давали готівкою.

За його словами, зрештою агентура не спрацювала: Навіть ці українські агенти, які брали гроші, кинули їх. Просто кинули.

Читайте
Шпигуни, пропагандисти та ДРГ: СБУ про знешкоджених агентів ворога

Джерело: Продолжение следует

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка