Фінляндія з понеділка, 28 березня, скасовує залізничне пасажирське сполучення з Росією. Відтепер країна-агресорка не має залізничного сполучення з жодною з країн Євросоюзу.

27 березня, відбудуться останні рейси поїздів Allegro між Санкт-Петербургом та Гельсінкі, які забезпечував фінський оператор поїздів VR.

– Ми продовжували експлуатувати Allegro відповідно до інструкцій влади, щоб забезпечити доступ до Фінляндії для фінів. Протягом цих тижнів люди, які хотіли виїхати з Росії, встигли покинути країну, – повідомив старший віцепрезидент з обслуговування пасажирів VR Топі Сімола.

Фінляндія також ухвалила рішення зупинити вантажні перевезення залізницею з РФ.

В Укрзалізниці закликали й надалі продовжити залізничну блокаду Росії та прискорити ухвалення рішення щодо зупинки транзитного маршруту між Китаєм та Польщею, що проходить через РФ та Білорусь.

Також УЗ в офіційному листі до членів Організації співробітництва залізниць закликала припинити перевезення з РФ, виключити її представників від участі у міжнародних організаціях та позбавити права ухвалювати будь-які рішення.

У перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну Фінляндія виділила $50 млн допомоги Україні для протидії агресії Росії.