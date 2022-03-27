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Факти / Світ / Росія

Росія не матиме залізничного сполучення з жодною країною ЄС: відома дата

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
потяг у росії

Фінляндія з понеділка, 28 березня, скасовує залізничне пасажирське сполучення з Росією. Відтепер країна-агресорка не має залізничного сполучення з жодною з країн Євросоюзу.

27 березня, відбудуться останні рейси поїздів Allegro між Санкт-Петербургом та Гельсінкі, які забезпечував фінський оператор поїздів VR.

– Ми продовжували експлуатувати Allegro відповідно до інструкцій влади, щоб забезпечити доступ до Фінляндії для фінів. Протягом цих тижнів люди, які хотіли виїхати з Росії, встигли покинути країну, – повідомив старший віцепрезидент з обслуговування пасажирів VR Топі Сімола.

Фінляндія також ухвалила рішення зупинити вантажні перевезення залізницею з РФ.

В Укрзалізниці закликали й надалі продовжити залізничну блокаду Росії та прискорити ухвалення рішення щодо зупинки транзитного маршруту між Китаєм та Польщею, що проходить через РФ та Білорусь.

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Також УЗ в офіційному листі до членів Організації співробітництва залізниць закликала припинити перевезення з РФ, виключити її представників від участі у міжнародних організаціях та позбавити права ухвалювати будь-які рішення.

У перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну Фінляндія виділила $50 млн допомоги Україні для протидії агресії Росії.

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Джерело: Укрзалізниця

Фото: Depositphotos

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