Сьогодні країни по всьому світу вживають заходів, щоб відстежити їх.

Згідно з даними американського аналітичного центру Atlantic Council, росіяни мають близько $1 трлн незаконних коштів за кордоном.

У звіті за 2020 рік підраховано, що чверть цієї суми контролюється президентом Росії Володимиром Путіним та його поплічниками.

– Ці гроші можуть використовуватись і керуватися Кремлем для шпигунства, тероризму, промислового шпигунства, хабарництва, політичних маніпуляцій, дезінформації та багатьох інших підлих цілей, – йдеться у звіті.

У аналітичному центрі National Endowment for Democracy зазначають, що Путін заохочував своє близьке оточення красти з державного бюджету, вимагати гроші у приватного бізнесу і навіть організувати відверте захоплення прибуткових підприємств.

Лідери російської опозиції Борис Нємцов і Володимир Мілов свого часу стверджували, що в період 2004-2007 років із коштів нафтового гіганта Газпрому було перераховано $60 млрд олігархам Путіна.

Переважно усі кошти, отриманні незаконним шляхом, надходять через фіктивні компанії та зберігаються на Кіпрі, Кайманових островах та Мальті. Після вторгнення Росії в Україну країни оголосили про низку заходів для відстеження російських грошей. США створюють нову робочу групу KleptoCapture для боротьби з фінансами російських олігархів. Групою керуватиме Міністерство юстиції, вона призначена для арешту активів, отриманих незаконним шляхом. Також уряд Великої Британії вжив заходів, щоб розширити використання ордерів на непояснене багатство (UWO). Також там скасували золоту візову схему, яка давала право на проживання багатим іноземцям, якщо вони інвестували в країну великі суми грошей.