Сказав “заборонене” слово: Лещенко розібрав заяву експрезидента РФ Медведєва про війну

Заступник голови Ради безпеки, колишній прем’єр та президент Росії Дмитро Медведєв в одному із інтерв’ю “обмовився” і назвав події в Україні війною. Згідно з російським законодавством, це передбачає кримінальну відповідальність.

Про це під час вечірнього брифінгу 28 березня заявив радник голови Офісу президента України Сергій Лещенко. Він також іронічно “привітав” Медведєва із тим, що той нарешті почав говорити правду.

– В інтерв’ю російським пропагандистам (видання РБК. – Ред.) він наважився назвати те, що зараз відбувається, війною. Обмовка? Чи, можливо, він посилає комусь сигнал, але він це сказав, – пояснив Сергій Лещенко.

Дмитро Медведєв під час згаданого інтерв’ю коментував ситуацію в Україні. Зокрема, йшлося про наміри російської влади карати російських журналістів за правду щодо війни в Україні.

Пряма цитата з інтерв’ю

По его мнению, в ситуации войны или специальной операции критики руководства противопоставляют себя сражающимся за их будущее военным. В остальное время быть недовольным решениями власти нормально, отметил Медведев.

Сергій Лещенко відзначив, що після цього Медведєв повинен понести серйозне покарання, як це передбачає нещодавно ухвалене законодавство РФ.

З іронією він підсумував, що має великі сумніви щодо того, що це відбудеться.