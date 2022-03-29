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Факти / Світ / Росія

На межі зриву: у Росії через санкції не здатні виконати оборонне замовлення

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
російська техніка хлам

У Російській Федерації через запроваджені санкції зривається виконання оборонного замовлення. Про це інформує Головне управління розвідки МО України.

Наразі у Росії терміново збирають дані про державні контракти в межах оборонного замовлення, які перебувають на межі зриву через санкційний тиск.

— Як випливає з вимоги начальника управління військових представників МО РФ, яка надійшла до оборонних підприємств держави-окупанта, нездатність продовжувати виробництво пов’язана зі зростанням цін на сировину, матеріали і комплектуючі, – повідомляють у ГУР.

Як відомо, останніми десятиліттями військове виробництво та “переозброєння” російської армії було можливим за рахунок масової закупівлі іноземних технологій, матеріалів та електроніки. А без всіх цих комплектів виробництво сучасних ракет, танків та літаків – фактично неможливе.

Сьогодні яскравим прикладом “технологічної незалежності” та “імпортозаміщення” Росії є завод КамАЗ. Зазначається, що сучасні моделі, які випускає завод, комплектувалися американськими двигунами Cummins, німецькою коробкою передач ZF та німецькою паливною апаратурою Bosch.

Через відсутність закордонних комплектуючих завод був змушений повернутися до випуску моделей 1960-х років, які росіяни назвали класичними.

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Джерело: Головне управління розвідки МО України

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Фото: Міноборони

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